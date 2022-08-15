Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak - Son Dakika
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Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak

15.08.2022 13:58
Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak

Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı, kasımda Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek.

Orta Asya- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı, kasımda Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Aybek Şahavddinov, AB'nin Özbekistan Temsilcisi Yardımcısı Mindaugas Kaçerauskas ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede, kasım ayında Semerkant'ta yapılacak Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı'na hazırlık çalışmaları ile iş birliğinin arttırılmasıyla ilgili konular gözden geçirildi.

Açıklamaya göre, Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 1. Konferansı da gerçekleştirilecek.

Kasım 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya-AB 17. Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Özbekistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak - Son Dakika

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