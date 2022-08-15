Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Aybek Şahavddinov, AB'nin Özbekistan Temsilcisi Yardımcısı Mindaugas Kaçerauskas ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak - Son Dakika

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