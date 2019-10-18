Birlikte yaşam kültürünün oluşturulması ve farklı kültürlerin birbirilerini daha iyi tanıması amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen 'uyum Mahalle Buluşması'nın 24'üncüsü Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.



Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoığlu, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Türk Kızılayı Derneği Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ve çok sayıda bürokrat, yerel halk ve yabancı misafir katıldı.



Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa biz oradayız diyen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Çok farklı yerlerden buraya gelen misafirlerimiz var. Buraya geldiyseniz buralısınız artık öyle kabul ediyoruz ve tabii burası için çok büyük bir problem değildir diye düşünüyorum. Ama Muğla'nın geneli düşündüğümüzde Türkçe bizim için olmazsa olmazımız. Öğrenme noktasında büyük bir hassasiyet geliştirelim lütfen. İkincisi ise kural ve kanun bazlı ortak yaşam kültürünü ve günlük yaşam pratiklerini hayata geçirelim. Bunu da çok önemsiyoruz" dedi.



Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, "Tüm dünya adeta gözlerini kapatırken, ülkemiz duyarlı yaklaşımını kaybetmeden göç politikasını, insan temelli oluşturmayı başarmıştır. İster göçmen, ister sığınmacı, ister geçici koruma sahibi olarak adlandırılsın tamamen insani değerleri göz önünde bulundurarak adeta insani ve vicdani bir sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Göç Uzmanı Mustafa Salihpaşaoğlu'nun bilgilendirme sunumu yaptığı etkinlikte; Mahalle filmi gösterimi ile Doğru Bilinen Yanlışlar video gösterimi gerçekleştirildi.



Yerel halk ve yabancıların bir araya geldiği kahvaltı eşliğinde aile sohbetleri ile gerçekleştirilen programda, Afganistan uyruklu Müzisyen Shahram Hussainni ve Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Koruma Vakfı Kurucusu June Haimoff'un başarı hikayelerine de yer verildi. - MUĞLA