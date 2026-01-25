Ortak Rapor Yazımı Umut Veriyor

Haber: Emine DALFİDAN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazım ekibinde yer alan Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, rapor yazımına ilişkin, "Partiler kendi görüşlerini dikte ettirmekten ziyade ortak bir paydada nasıl buluşabiliriz konusunda gayret gösteriyorlar. Bu da umut verici. İlk önce genel çerçeve belirlenmiş oldu. Şimdi içeriğine dair metinlerde mutabakatla yol yürümeye devam ediyoruz. Muhtemelen önümüzde bir veya iki toplantı yapma ihtiyacı daha olur. Ondan sonra ortaya çıkan çerçeve 51 kişilik komisyonumuza sunulur, sonra da Genel Kurula sunulmuş olur" dedi. Kaya, Silah bırakma tamamlandıktan sonra örgüt mensuplarının toplumla bütünleşmesine kimse itiraz etmiyor. Türkiye'nin demokrasi ve hukuk ihtiyacına kimse itiraz etmiyor" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Yeni Yol Grubu adına görev alan ve ortak rapor yazım ekibinde bulunan Bülent Kaya ANKA Haber Ajansı'na ortak raporun yazımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rapor yazımımın sürdüğünü belirten Kaya, raporda komisyonda grubu bulunan beş partinin ve grubu olmayan partilerin ortaklaştıkları hususların yer alacağını söyledi.

Komisyonda 51 üyenin bulunduğuna işaret eden Bülent Kaya, "Rapor bu Meclis'in komisyonunun, yani 51 kişinin raporu olmuş olacak. Dolayısıyla burada görebildiğim kadarıyla diğer partiler de kendi görüşlerini dikte ettirmekten ziyade ortak bir paydada nasıl buluşabiliriz konusunda bir gayret gösteriyorlar. Bu da umut verici. İlk önce genel çerçeve belirlenmiş oldu. Şimdi içeriğine dair metinlerde mutabakatla yol yürümeye devam ediyoruz. Muhtemelen önümüzde bir veya iki toplantı yapma ihtiyacı daha olur. Ondan sonra ortaya çıkan çerçeve 51 kişilik ve komisyonumuza sunulur. Onların tasvip ve onayıyla ondan sonra da Genel Kurul'a bilgi mahiyetli olarak raporumuz sunulmuş olur" diye konuştu.

" 'Hukuk ve demokratikleşme' şeklinde bir başlığımız daha olacak"

Raporun içeriğine ilişkin soru üzerine Bülent Kaya, şunları söyledi:

"Tabii ham hali olduğu için içeriğe birebir girme durumunda değilim ama en azından şöyle bir çerçeve çizebilirim: Komisyonun yapısı, şimdiye kadar yaptığı dinlemeler, bu dinlemelerde öne çıkan başlıklar, toplumsal bütünleşme, örgütün fesih, tasfiye ve silahsızlanması, uluslararası konjonktür ve yine bu fesih ve silahsızlanma tamamlanacak, örgüt mensuplarının toplumla bütünleşmesi için çıkarılması gereken hukuki ve idari adımların neler olabileceği ile ilgili genel bir çerçeve. En önemlisi bu süreçlerden de bağımsız bir şekilde ama komisyonun da ismi 'demokrasi' olduğu için söylüyorum, ülkemizin daha ileri bir demokrasi ve hukuk ihtiyacı için hem uygulamadaki aksaklıklar hem de bir gelecek perspektifini ortaya koymak için 'hukuk ve demokratikleşme' şeklinde bir başlığımız daha olacak."

Raporda partilerin kendi tutumlarını da ortaya koyacaklarını ifade eden Bülent Kaya, "Biz isteriz ki uzlaşacağımız maddeler azami seviyede olsun ama her partinin de onayı gerekeceği için bir ortak rapor olabilmesi açısından, mümkün olduğu kadar birbirimize yaklaşmaya çalışmış olacağız" dedi.

İtiraz bulunmayan ortak başlıkların neler olduğuna ilişkin soruya Bülent Kaya, "Silah bırakma tamamlandıktan sonra örgüt mensuplarının toplumla bütünleşmesine kimse itiraz etmiyor. Türkiye'nin demokrasi ve hukuk ihtiyacına kimse itiraz etmiyor ama tabii detaya indikçe yaklaşım farkları olabilir. O da normal bir şey" yanıtını verdi.

"AK Parti'nin kanun yapma tekniği ve yaklaşımıyla alakalı bir şey"

Bülent Kaya, raporda nasıl bir yasal çerçeveye öngörüleceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Şu an çalıştığımız şey genel bir çerçeve, yasanın içeriği değil. Dolayısıyla bu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra belki de sürecin geldiği aşama da dikkate alınarak çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için, şimdiye kadar kanunları genelde AK Parti, MHP'nin de imzası olmaksızın kendi milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sundu. Meclis'e de kanun teklif etme sadece milletvekillerine tanınan bir yetki.

Dolayısıyla bu komisyon raporundan sonra hazırlanacak olan bu yasaları Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına getirip bizden mi destek ister, bizimle müzakere mi ederek ortak bir kanun teklifine dönüştürür, o ancak AK Parti'nin kanun yapma tekniği ve yaklaşımıyla alakalı bir şey. Ama biz elbette isteriz ki bütün partilerin bu konuda ortak kaygılarını yansıttıkları bir kanun teklifi olmuş olsun. Ama dediğim gibi buna AK Parti'nin kanun yapma alışkanlıkları karar verecek."

"Suriyedeki gelişmelere duyarsız kalan bir süreç olamaz ama buradaki başarı orayı da olumlu etkileyecektir"

Suriye'deki gelişmelerin süreci ve rapor yazımını nasıl etkileceğine ilişkin soruyu Bülent Kaya şöyle yanıtladı:

"Bu sürecin hızlanması ve başarıya ulaşması Türkiye'nin komşu coğrafyalarındaki tehditleri de ortadan kaldırır. Dolayısıyla evet Suriye'deki gelişmelere duyarsız kalan bir süreç olamaz, bunun farkındayız ama buradaki başarı orayı da olumlu manada etkileyecektir. Hani 'Duralım Suriye'den iyi haberler gelsin, ondan sonra biz yol yürüyelim'den daha ziyade burada süreç başarılı ilerledikçe Suriye ve benzeri yerlerdeki provokatif eylemlerin en asgari seviyeye ineceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Suriye burayı değil, burası Suriye'yi etkilemeli diye düşünüyorum.

Rapora olumsuz olarak yansımaz ama elbette orada da mesafe alınması biraz daha süreci rahatlatır ama oradaki süreç her ne olursa olsun bizim başladığımız bu süreci, en azından kendi ülkemizle alakalı boyutunu mutlaka ama mutlaka çatışma, silah, şiddet kültüründen uzakta, uzlaşı, diyalog ve müzakere yoluyla meselelerimizi konuşabilmemiz, demokratik standartlarımızı arttırmamız lazım."

"İki veya üç toplantı daha yapılır"

Rapor yazımının ne zaman tamamlanacağı sorusu üzerine Bülent Kaya, şöyle konuştu:

"Komisyonun görev süresi şubat sonu itibarıyla tamamlanıyor. Dolayısıyla herhalde önümüzdeki bir veya iki toplantıda artık raporun en azından biz grup başkanvekilleriyle ilgili olan kısmı tamamlanır. Ondan sonra da 51 kişilik bir komisyonun toplanacağı bir toplantıya daha ihtiyacımız olur. Yani iki veya üç toplantı sonra bitireceğiz ama bu her hafta bir toplantı manasına gelmiyor. İhtiyaç varsa onlar daha sık bir şekilde yapılabilir."

"Kamuoyuna açık bir rapor alacak"

Raporun kamuoyuna açıklanacağını belirten Bülent Kaya, "Hem kamuoyuna hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı için kamuoyuna açık bir rapor olacak. Zaten bu, yani siyasi partilerin kamuoyuyla kendi fikirlerini paylaşması için bunlar paylaşıldı, partilerin raporu. Bu rapor da partilerin hangi konularda uzlaştıklarını toplum bilsin diye zaten hazırlanıyor" dedi.

"Ortak raporda uzlaşılan konuların altında her partinin kendi grubunun sunmuş olduğu rapor da yer alacak"

Raporda, şerh yer alıp almayacağı sorusuna Bülent Kaya "Uzlaştığımız konuların altında zaten her parti grubun kendi sunmuş olduğu rapor da yer alacağı için bir nevi 'uzlaşılamayan' demeyelim de her partinin farklı yaklaşımları kendi raporlarında yer alacağı için onlar eğer sayılırsa birer şerh niteliğinde olacak. Ama biz ortaklaştığımız konularda bütün partilerin evet diyebileceği bir dil, bir üslup ve bir içerik oluşturmayı istiyoruz" yanıtını verdi.