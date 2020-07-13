OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten İSO 500'e giren firmalara kutlama - Son Dakika

OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten İSO 500'e giren firmalara kutlama

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"da listeye girmeyi başaran Gaziantepli 26 firma için kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"da listeye girmeyi başaran Gaziantepli 26 firma için kutlama mesajı yayımladı.

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Sanayinin süper ligi olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına 2017 ve 2018 yılında 24 firmanın girdiğini hatırlatan Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "2019 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren firma sayımızın 26'ya yükselmesi Gaziantep için gurur verici bir başarıdır" dedi.


"Üretmekten başka şansımız yok"


Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tek tek kutlayan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Üretmeden kalkınmak, gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkmak mümkün değildir. İnsanlarımızın müreffeh bir yaşam sürmesinin yanında, dünya politikasında söz sahibi, fikri sorulan ve sözü dinlenen bir ülke olmamızın yolu daha fazla üretimden, daha fazla katma değerden geçmektedir. Pandemi sürecinde sanayinin, üretimin ne kadar olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu nedenle her türlü riski göze alarak yatırım, üretim ve ihracat yapan deyim yerindeyse elini taşın altına koyan tüm sanayicilerimizi kutluyorum. Adeta birer kahraman olan sanayicilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.


"Dijital dönüşümde de öncü olmalıyız"


Şimşek, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, bin 100 civarındaki sanayi tesisi ile Türkiye ekonomisinin can damarlarından birisidir. Gazianteplilerin girişimci ruhu sayesinde bugün Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Ülke ekonomisi için büyük bir gurur kaynağıyız. Üretim, istihdam ve ihracattaki üstünlüğümüzün devam etmesi için değişen dünya koşullarına ve dijital teknolojilere ayak uydurmamız, kendimizi yenilememiz, dolayısıyla da katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmemiz gerekmektedir. Türkiye'nin sanayileşmesine öncülük eden Gaziantepli sanayicilerimizin, dijital dönüşüm konusunda da öncü olacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, her türlü zorlu şartlara rağmen, her fırsatta daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat anlayışından ödün vermeyen Gaziantepli sanayicilerimizi tebrik ediyor, ilk 500 arasındaki firma sayımızın daha da artmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Cengiz Şimşek, Gaziantep, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten İSO 500'e giren firmalara kutlama - Son Dakika Ekonomi
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