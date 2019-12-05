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OSB Teknik Koleji ve Atletikspor Antrenörü Harun Şahin

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta zirvede yer alan Kayseri OSB Koleji ve Atletikspor ligin 6.haftasında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

OSB Teknik Koleji ve Atletikspor Antrenörü Harun Şahin, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta zirvede yer alan Kayseri OSB Koleji ve Atletikspor ligin 6.haftasında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Bu sezon genç ve dinamik bir kadro ile mücadele eden Mavi-Beyazlılar hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyor. 5.hafta sonunda oynadığı bütün maçlarını kazanan OSB Teknik Koleji ve Atletikspor sezon sonu şampiyon olmak istiyor.


Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor Antrenörü Harun Şahin yaptığı açıklamada, "Evvela başkanımıza teşekkür ediyorum, bizi hep destekledi. Belki de bu ligin en genç takımlarından biriyiz, daha da önemlisi alt yapıda midi, küçük, yıldız ve genç kızlar kategorilerinde yetişen sporcuların bu takımı sürekli besleyecek olması. Tabii ki bunların hiçbiri kısa vadede olmadı, yıllardır süren bir yatırımın sonucu olarak bugün grup şampiyonluğunun en güçlü adayıyız. Amacımız Türk gençliğine hizmet etmek, bu doğrultuda amatör ruhumuzu kaybetmeden mücadele ediyoruz, işte bu "ruh" bizi başarıya taşıyor.


"Şampiyonluk yaşamak istiyoruz"


Gruptaki yerleri hakkında konuşan Harun Şahin, "Bu seviyelerde kolay rakip yoktur, tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Oynadığımız beş maçın tamamını kazanarak topladığımız 14 puanla liderlik koltuğundayız. Umarım sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olup play-off'lara katılırız. İki sezondur 1. Lig'in kapısından dönüyoruz, bu sezon yarım kalan hesabı görmek ve şehrimizi 1. Lig'de temsil etmek temel arzumuz. Bizi evimizdeki maçlarda tribünden, deplasmanda dualarıyla destekleyen taraftarımıza şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. Tüm gayretimiz bunun için" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Harun Şahin, Türkiye, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
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