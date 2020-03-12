Osman Aşkın Bak ve Taner Yıldız Stockholm'de gurbetçilerle buluştu - Son Dakika

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Stockholm'de düzenlenen NATO Güvenlik Toplantısı'nın ardından İsveç'te bulunan Türklerle buluştu.



NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen NATO Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Osman Aşkın Bak, " Türkiye'nin özellikle İdlib'deki son gelişmelerle ilgili tutumu, NATO'dan bu konudaki beklentilerini dile getirdik. Ayrıca, NATO'nun güvenliğine ilişkin konularda görüşlerimizi anlattık. Yararlı bir görüşmeler zinciri oldu" dedi. Milletvekili Taner Yıldız ise, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllardaki yaptığı atılımları dile getirirken, enerji konusunda da attığı adımları anlattıklarını belirtti. Toplantıda Ak Partili milletvekillerin yanı sıra Türk delegasyonunda CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de yer aldı.



Aşkın Bak ve Yıldız daha sonra Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) İsveç Teşkilatı'nın programına katıldı. Programda UİD İsveç Başkanı Özer Eken, Osman Aşkın Bak ve Taner Yıldız'a UİD'nin İsveç'te yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Programdan sonra İsveç'te yaşayan Trüklerle buluşan Bak ve Yıldız, vatandaşların sorunlarını dinleyerek notlar aldı. - STOCKHOLM