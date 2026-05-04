Osman Öztürk’ün “Mavi/Blue” kitabı dünyaya barış mesajı veriyor

Türk edebiyatını uluslararası arenada başarıyla temsil eden ödüllü şair Osman Öztürk, 14. şiir kitabı “Mavi/Blue” ile edebiyat dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul’da düzenlenen lansmanın ardından Atina’da da okurlarla buluşan eser, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayımlanarak barış ve kültür odaklı güçlü bir mesaj ortaya koyuyor.

ÜÇ DİLDE YAYIMLANAN ESERDEN KÜLTÜRLER ARASI GÜÇLÜ MESAJ

“Mavi/Blue”, yalnızca bir şiir kitabı olmanın ötesine geçerek uluslararası bir kültür projesi niteliği taşıyor. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayımlanan eser, Ege’nin iki yakasında yaşayan toplumlar arasında ortak değerler üzerinden bir bağ kurmayı hedefliyor.

Kitap, 2. Uluslararası Galata Işığı Sanat ve Edebiyat Buluşmaları kapsamında tanıtılırken, Yunanistan Yazarlar Birliği temsilcileri ve çevirmenlerin de katkısıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Eserde yer alan şiirler, farklı dillerde aynı duyguyu aktararak evrensel bir anlatım dili oluşturuyor.

ŞİİRLE BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇAĞRISI

Osman Öztürk, kitabında savaşların gölgesindeki dünyaya barış, sevgi ve kardeşlik çağrısı yapıyor. “Mavi” kavramını umut, dostluk ve ortak insanlık duygularının simgesi olarak ele alan yazar, eserinde Ege’nin barışçıl ruhunu ön plana çıkarıyor.

Öztürk, şiirin karanlık zamanlarda insanlara umut veren bir sığınak olduğunu vurgulayarak, edebiyatın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Kitap, farklı coğrafyalardan insanları aynı duyguda buluşturmayı amaçlayan evrensel bir bakış açısı sunuyor.

ULUSLARARASI BAŞARILARLA GÜÇLENEN EDEBİ YOLCULUK

Osman Öztürk, edebi kariyeri boyunca birçok uluslararası başarıya imza atarak Türk edebiyatını dünya sahnesinde temsil etmeyi sürdürüyor. Eserleri 25 dile çevrilen ve birçok ülkede yayımlanan yazar, farklı kültürlerde yankı uyandıran çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Uluslararası şiir ödülleriyle onurlandırılan Öztürk, sanatını toplumsal sorumluluk bilinciyle birleştirerek barış ve insanlık temalarını ön planda tutuyor. Yeni kitabı “Mavi/Blue” da bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

“MAVİ” İLE EVRENSEL BİR DUYGU DİLİ KURULUYOR

Kitaba adını veren “Mavi” şiiri, umut, huzur ve iyileştirici duyguların sembolü olarak dikkat çekiyor. Yazarın torununa ithaf ettiği bu şiir, bireysel bir duygudan evrensel bir mesaja uzanan anlam katmanları içeriyor.

“Mavi/Blue”, farklı dillerde aynı duyguyu paylaşma fikriyle, edebiyatın sınırları aşan gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Eser, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güçlü bir barış çağrısı niteliği taşıyor.

Haber: Fulya Omaç