Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı

07.11.2020 14:36

Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs denetimlerinin daha etkin yapılması için yayınladığı genelge kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs denetimlerinin daha etkin yapılması için yayınladığı genelge kapsamında denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerinde yaptığı denetimlerde, maske takmayan ve maskeyi çenesinin altında tutan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlığı, huzuru ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı genelge kapsamında pazar alanlarında gerekli düzenlemeler yaparken, denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde, zabıta ekipleri pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etme, tezgahlar arasında boşluk bırakma, maske ve eldiven kullanma konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan denetimler kapsamında pazarlara giriş ve çıkışlar ayrı tutuldu. Zabıta ekipleri pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşıp, maskelerini çene altında tutan esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Ekipler, maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasını istedi. Pazar içerisinde yoğunluk oluştuğunda ise girişler kapatılıp, vatandaşlar sosyal mesafe kurulanına uyacak şekilde bekletildi. Hareketlilik azaldıkça pazara vatandaşların girişine izin verildi. Bursa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 10.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş üstü vatandaşların, bu saatler dışında pazarlara girmelerine izin verilmedi.

Zabıta ekipleri halkın kişisel hijyenini sağlamak adına da pazar yerlerinin girişlerine de el dezenfektan aparatı koydu. Yapılan denetimler hem pazarcı esnafı hem de vatandaş tarafından takdir topladı.

Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı
Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı
Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı
Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı
Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı
Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı

Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beyaz Saray'dan Trump iddiası: Başkanlığı kaybedince yargılanmaktan korkuyor Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Kastamonu'da 10 evin ve caminin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı
Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü         
15:06
42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak 42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak         
14:40
Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor         
14:25
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti         
13:45
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi         
12:30
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 15:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de korona virüs denetimleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei