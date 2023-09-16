Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı.
Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. Bazı sürücüler ise lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.
Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı. Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.
Son Dakika › Yaşam › Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! 10'dan fazla aracın aynı anda lastiği patladı - Son Dakika