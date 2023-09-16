Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! 10'dan fazla aracın aynı anda lastiği patladı - Son Dakika

Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! 10'dan fazla aracın aynı anda lastiği patladı

Son Güncelleme: 16.09.2023 12:52

Osmangazi Köprüsü geçişinde seyir halinde olan birçok aracın lastikleri aynı anda patladı. Bazı sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekerken, bazıları ise sol şeritte kalarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar trafikteki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı.

BAZILARI KENDİ DEĞİŞTİRDİ, BAZILARI LASTİKÇİYE GİTTİ

Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. Bazı sürücüler ise lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEDİRGİN OLDU

Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı. Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde ilginç olay! 10'dan fazla aracın aynı anda lastiği patladı - Son Dakika
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