42 göçmen yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye- Gaziantep kara yolu Şekerdere mevkisi ve Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesindeki uygulama noktalarında, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerinde 36 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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