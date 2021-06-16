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Osmaniye'de 42 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de 42 kaçak göçmen yakalandı

16.06.2021 11:43
Osmaniye'de 42 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

OSMANİYE'de jandarmanın yaptığı yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de jandarmanın yaptığı yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin E 90 Otoyolu Şekerdere mevkii ve Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde, 13-14 Haziran tarihlerinde yol kontrol ve devriye görevi sırasında yol kenarında bekleyen şüphelilerin kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde 36'sı Afganistan ve 6'sı Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yabancı uyruklunun, Türkiye'ye Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. İstanbul'a gitmek istedikleri saptanan kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, oradan da aynı gün Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.


Osmaniye'de 42 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Afganistan, Osmaniye, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 42 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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