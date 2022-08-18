İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde silahlı eylemlere katıldığı ve ülkeye illegal yollardan eylem yapmak amacıyla giriş yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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