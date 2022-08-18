Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

18.08.2022 18:46
Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde silahlı eylemlere katıldığı ve ülkeye illegal yollardan eylem yapmak amacıyla giriş yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğini çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Osmaniye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı Osmaniye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:46:40. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement