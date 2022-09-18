İptal edilen KPSS, bugün tekrar yapılıyor! - Son Dakika
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İptal edilen KPSS, bugün tekrar yapılıyor!

18.09.2022 07:39

ÖSYM tarafından soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS oturumları bugün tekrar yapılacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu. İddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'ya verdiği talimatın ardından aynı gece ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Hemen ardından da KPSS iptal edildi.

İLK OTURUM BUGÜN YENİDEN YAPILACAK

İptal edilen oturumlardan ilk bugün yapılacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak. Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak. 120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

SINAV ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKENLER

  • "Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.
  • Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.
  • Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.
  • Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.
  • 81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başlayacak.
  • Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır olacak.
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