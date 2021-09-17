Üye Girişi
Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı - Son Dakika

Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı

17.09.2021 14:23
Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı, System.String[]

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız, öğrencilik yıllarında otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı eğitim materyali Tolkido'nun ardından, bir projeye daha imza attı.

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız, öğrencilik yıllarında otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı eğitim materyali Tolkido'nun ardından, bir projeye daha imza attı. Yıldız, başta otizmliler olmak üzere tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, ev dışındaki hayata adapte olmalarına yardımcı olan 'Autism360' isimli video/sanal gerçeklik platformunu hayata geçirdi. Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun, bir sosyal ortama girmeden, o ortamı önce sanal gerçeklik ile deneyimlemesini sağlıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Can Yıldız, öğrenciyken otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan eğitim materyali Tolkido'nun ardından, yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.  Tolkido projesi ile 5 yılda binlerce özel çocuğun eğitim hayatına katkı sağlayan Yıldız, psikoloji bölümünden arkadaşlarının desteğiyle yaptığı ve o yıl Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Yarışması'nda iki birincilik kazanan özel eğitim ihtiyacı olan çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı mezuniyet projesini, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı desteğiyle ürüne dönüştürdü.

"ÖNCE SANAL GERÇEKLİK İLE DENEYİMLEYECEKLER"Autism360 isimli projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren Can Yıldız, "Otizmli ya da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların en büyük problemi, sosyal iletişim ve sosyal ortama uyum sağlamak. İletişim problemi yaşayan çocuklar, kalabalık ortamlara girmekte zorlanır ya da korktukları için öfke nöbetleri geçirir. Yapılan çalışmalara göre; otizmli çocuklara, örneğin; alışveriş merkezi, dolmuş, otobüs, berber vb. sosyal ortamlara girmeden o ortamlar deneyimletilirse bu problemin azaldığı ya da ortadan kalktığı tespit edildi. Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun, bir sosyal ortama girmeden, o ortamı önce sanal gerçeklik ile deneyimlemesini sağlayan bir platform olarak tasarlandı. Sanal gerçeklik gözlüğü ve mobil uygulamamız sayesinde, çocuklar, 360 derece bu ortamları deneyimleyebilecek. Böylece, sosyal problem yaşayan başta otizmli çocuklar olmak üzere tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların dikkatlerini toplamasına, günlük hayat becerilerine sahip olabilmelerine ve ev dışındaki hayata daha kolay adapte olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi."SENARYOLAR ÇOCUĞUN İHTİYACINA GÖRE OTOMATİK OLUŞACAK"Ailelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Can Yıldız, "Çocuk gözlüğü takıp eğitim alırken aile farklı cihazlardan bu süreci takip edip yönetebilecek. Örneğin, berbere gidilecekse uygulama içinden berber eğitimi açılarak çocuğun o anı deneyimlemesi ve gerçek işitsel, görsel uyaranlara karşı alışması sağlanacak. Bu eğitimlerin çoğu 360 derece çekilen gerçek videolardan oluşmasına karşın deprem, yangın vb. konularda ise sanal gerçeklik kullanılarak animasyon şeklinde de eğitimler oluşturulacak. Bunların yanında sanal gerçeklik ile çocuğa duygular, hisler, trafik kuralları vb. eğitimlerin sunulması da sağlanabilecek. Sistem, çocuğu tanıdıkça makine öğrenmesi algoritması kullanılarak senaryolar çocuğun ihtiyacına göre otomatik oluşacak. Autism360, 15 eğitsel içerikle şu an kullanılabilir durumda. Her ay en az 5 yeni eğitsel içerikle büyüyen içerik havuzu, bir yıl içerisinde çocukların ihtiyaç duyduğu tüm alanları kapsamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.ÇIKIŞ NOKTASI KUZENİ OLDUTüm bu çalışmaların çıkış noktasını da anlatan Can Yıldız, "2015 yılında kuzenim Umut'a otizm teşhisi konuldu. 2.5 yaşına kadar normal gelişime sahip çocuklarla benzer özellikler gösteren Umut, 2.5 yaşından sonra göz temasını kesip konuşma ve iletişim becerisini de kaybetti. Yetersiz eğitim sürecini görüp ailesinin yaşadığı problemlere bizzat tanık oldum. Bu gözlemlerim sonucunda önce Tolkido ortaya çıktı ve 5 yılda özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine katkı sağladı, ardından da Autism360'ı hayata geçirme kararı aldım. Autism360, 2 yıllık AR-GE sonucu ortaya çıkan ürün artık satışa çıktı ve playautism360.com üzerinden aile ve kurumlara ulaşıyor. Faaliyetlerimize şu anda Ege Üniversitesi Teknopark'ta devam ediyoruz. Ülkemizde, dünyada başlayan bu yönelimin öncülerinden olup otizmli ve özel eğitime ihtiyaç duyan tüm çocukların hayata katılmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı
Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı
Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı
Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı
Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı

Araştırma Geliştirme, Yaşar Üniversitesi, Can Yıldız, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi 14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar 14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Celal Şengör'ün 14:26 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü 14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim 14:06 Kocası tarafından öldürülen Gülten'in katil zanlısından mahkemede kan donduran itiraf Aldattığından şüphelendim Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak'' 13:52 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı 13:20 Konya'da şaşkınlık yaratan firar! Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada

Son Dakika Haberleri
14:49 Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
14:45 Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi
14:35 Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar
14:26 Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti
14:25 Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş
14:15 New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
14:07 Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu
13:53 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi
13:51 Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! ''2 yıl içinde prototipini uçurmayı hedeflediğimiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi savaşta devrim yapacak''
13:50 Milli Takım antrenörlüğü için, TFF yöneticisi Hamit Altontop'un kardeşi Halil Altıntop düşünülüyor
Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu 5 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı         
14:49
Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti Midesindeki kokain patlayan uyuşturucu kuryesi, hayatını kaybetti         
14:37
Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti Son Dakika: Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden istifa etti         
14:27
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Seda Han ile dünya evine girdi         
14:20
Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu Mbwana Samatta, ilk Avrupa maçında şık kafa golüyle çok konuşuldu         
14:07
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayiler için müfettiş görevlendirdi         
13:54
Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu Bu kavuşma herkesi ağlattı! Evlatlık verilen adam, 33 yıl sonra 19 kardeşi ve ailesiyle Müge Anlı'nın programında buluştu         
13:49
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık İmzalar atıldı! Espor organizasyonu Fnatic ve kripto para borsası Crypto'dan 15 milyon dolarlık ortaklık         
10:51
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 15:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Otimzli kuzeninden yola çıktı, sanal gerçeklik platformu tasarladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement