Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

13 dakika önce

Otizme dikkat çekmek için yürüdülerERZURUM - Erzurum'da otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya sunulan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için yürüyüş programı düzenlendi.

Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

ERZURUM - Erzurum'da otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya sunulan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için yürüyüş programı düzenlendi.
Erzurum Valiliğince organize edilen ve Yakutiye Medresesinden Havuzbaşı Kent Meydanına kadar süren farkındalık yürüyüşüne Erzurum Valisi Okay Memiş, Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Palandöken Otizim Derneği, öğrenciler ve Afganlı vatandaşlar katıldı.
Havuzbaşı Kent Meydanında son bulan yürüyüşün ardından, Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü, dernek başkanlarımızla özel bireylerimizle bu günü bizde kutluyoruz. Yakutiye Medresesinden Havuzbaşı Kent Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdik. İlimizde 364 otizmli bireyimiz var. Onların hem eğitim hayatında hem de eğitimleri bittikten sonra iş hayatında neler yapabilecekleri ve onlar için neler yapabileceğimiz hakkında çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Otizimli bireylerin hayatın içinde olması gerektiğine büyük önem verdiklerini söyleyen Vali Memiş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Aile Sosyal Çalışmalar Bakanlığı bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Valilik olarak tüm vatandaşlarımıza olduğumuz gibi özel bireylere de devletin tüm imkanlarını seferber etmeye gayret ediyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları gibi imkanlarımız var biz onların emrindeyiz. Özel bireylerimiz için elimizden geleni yapmak durumumdayız. Onlar bize Allah'ın yolladığı bir melek ve büyük çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Yediden yetmişe herkesin tüm içtenliğiyle bu konuya hassasiyetinin olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından yürüyüş programı sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:33 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı! Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak? Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]