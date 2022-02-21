OTİZMLİ ÇOCUKLAR, EKTİKLERİ ÜRÜNLERİN HASADINI YAPTILAR - Son Dakika

ANTALYA'da 'Otizmli Çiftçiler Üretiyor' projesi ile ekim yapan otizmli çocuklar, ilk hasatlarını da yaptı. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan etkinlikte konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Toprak zaten insanı rehabilite eden bir oluşum. Burada çocukların tohumun bir ürüne nasıl dönüştüğünü görmeleri, onların gelişiminde çok önemli" dedi.

Otizmli çocukların eğitimini desteklemek ve toprakla buluşmalarını sağlamak için Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nin iş birliği ile hazırlanan 'Otizmli Çiftçiler Üretiyor' projesi, ilk meyvelerini verdi. 3 ay önce üniversite içerisindeki ekilen kışlık sebzelerin hasadını yine otizmli çocuklar yaptı.

HASAT EDİLEN SEBZELERE EVE GİDECEK

Çocukların toprakla buluştuğu ve bir sebzenin tohumdan ürüne dönüşme sürecine şahit olduğu projenin ilk hasadını yapan çocuklar, topladıkları sebzeleri de evlerine götürdü. Hasat sonrasında ise çocuklara sertifikaları verildi. Süreklilik kazanan projeyle mevsime uygun sebzelerin ekileceği alanda çocuklar, ekimlerine ve hasatlarına yıl boyu devam edecek.

'HER 50 ÇOCUKTAN 1'İNDE OTİZM GÖZÜKÜYOR'

Proje sayesinde otizmli çocukları toprakla buluşturduklarını söyleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Her 50 çocuktan 1'inde otizm gözüküyor. Bu çocukların bir şekilde rehabilite edilip artık ailelerinin 'Bu çocuk büyüyünce ne olacak' demesinden kurtulmak için bizlerin bir şekilde eğitimde yol göstermemiz gerekiyor. Toprak zaten insanı rehabilite eden bir oluşum. Burada çocukların tohumun bir ürüne nasıl dönüştüğünü görmeleri, onların gelişiminde çok önemli. Bu çalışmanın artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

'BÖYLE ETKİNLİKLER ÇOK KIYMETLİ'

13 yaşındaki otizmli oğlu Bahadır ile otizmden haberdar olduklarını söyleyen AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik "3 ay önce çocuklarımızla ilk dikimi yapmıştık. Bugün hasadını topluyoruz. Otizm bir farklılık ve bir farkındalık yaratmamız gerekiyordu. Bu çocuklar için dışarıda bulunmak, böyle üretim yapmak çok önemli. Onların psikolojik durumları açısında da böyle etkinlikler çok kıymetli. Oğlum Bahadır olmasaydı; burada yoktum. Çünkü böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Toplumda bu bilinçlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Burada sağlık, spor, bilim, eğitim olayı var. Hepsini bir arada yaşabiliyoruz" diye konuştu.

'YIL BOYU ÜRETİM FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Etkinliğin çocuklara çok iyi geldiğini ve devamlılığını sağlayacaklarını belirten AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan "Otizm, toplumda yüksek oranda görülüyor. Tarım sadece üretmek değil; 'yeşil terapi' dediğimiz bir terapi kolu haline geldi. Bunun bir örneğini burada görüyoruz. Burada 3 ay önce dikimini yaptığımız tüm kışlık sebze türlerini şu anda çocuklarımız hasat ediyor. Bu etkinlik burada kalmayacak. Bahar döneminde de yeni türler ekerek üretime devam edeceğiz. Otizmli çocuklarımızla yıl boyu üretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE OLDU'

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli ise şöyle konuştu: "Toplam 26 çocuğumuz burada daha önce ektikleri ürünlerin hasadını yapıp, sertifikalarını aldı. Çok yönlü bir proje oldu. Burada çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de toprakla temas ederken ailelerimiz de biraz nefes almış oluyor. Ziraat fakültesi öğrencileri de burada bir sosyal sorumluluk projesine ortak olmuş oluyorlar. Toplanan ürünlerimizi yavrularımız evlerine götürecek."