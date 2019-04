Otizmli Öğrenciler Şarkılar Söyledi, Dans Etti

İZMİR'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli öğrencilerin hazırladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İZMİR'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli öğrencilerin hazırladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, otizmli öğrenciler için at ile gelişim projesi sözü verdi.



Bornova Kaymakamlığı İlçe Eğitim Müdürlüğü'nce Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu ve İhsane Tuna Dıravacıoğlu İlkokulu'ndan otizmli öğrenci ve ailelerinin katılımıyla Bornova Mahzar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Otizmin Farkında mısınız?' etkinliği düzenlendi. Otizmli öğrenci Murat Selçuk tarafından sunulan programa Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlileri, okul müdürleri, otizmli öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı. Otizm konulu video gösteriminden sonra programda otizmli çocukların küçük kağıtlara yazdığı mektuplar ile hazırlamış olduğu sukulent saksıları hediye edildi. 10 yaşındaki Enes Salih Turan, otizmli bir çocuğun günlük hayatını anlatan mektubu okudu, Songül Özergönenli de şarkılar söyledi. İhsane Tuna Dıravacıoğlu İlkokulu otizm sınıfı ve 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinden sonra programda konuşan Otizmli Avrupa Şampiyonu milli sporcu Şevval Tekin'in annesi Müjgan Tekin, "Ailelere söylemek istediğim şu; lütfen hiç vazgeçmeyin. Her çocuğun içinde mutlaka bir yeteneği vardır, yeter ki onu keşfedelim. Otizmli çocuklarla çok yakın temas kurmayın diyorlar ama ben tam tersini yaptım. Hep dokundum ve hiç vazgeçmedim. Çok çok iyi bir dönüt aldım, sizlere de bunu tavsiye ediyorum" dedi.



'AİLELERİN YÜZDE 70'İ BOŞANMIŞ'



Programda söz alan Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Saadettin Akçi de "Maalesef otizmli çocuğu olan ailelerin yüzde 70'i boşanmış. 1975 yılında Türkiye'de doğan 5 bin çocuktan biri otizmliydi. 2010 yılında ise her yeni doğan 59 çocuktan biri otizmli" dedi. Otizmli çocuklar için atlı terapi projesi yapacağına dair söz veren Bornova Kaymakamı Fatih Genel ise şunları söyledi:



"Siz dokunduğunuz zaman hırçınlık yapan çocuk, atı gördüğü zaman sarılabiliyor veya siz attan korkuyorsunuz ama o korkmuyor. Ben bunları bizzat gördüm. Otizmli çocukları atlarla tanıştırdığımızda atlarla konuşabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar. Bu nedenle Bornova'daki otizmli çocuklara da atlı gelişme projesi sözü veriyorum, bunu yapalım. Daha önce Çanakkale'de yaptığımız proje çok iyi sonuçlar verdi, burada da öyle olacağını düşünüyorum. Çocuklara ata dokunmasını, ata binmesini, atı tımar etmesini öğreteceğiz. Çocuklar atın sıcaklığını hissedecek, ata bindikleri zaman kendilerine özgüvenleri artacak, kahramanlık hissini tadacaklar."



Programın sonunda Kaymakam Fatih Genel, aileleriyle beraber programda yer alan otizmli öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.



