Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

02.05.2022 17:33

Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Onur köyünde karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Onur köyünde karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün bayram ziyareti için ilçeye geldiği ve kazanın da evinin yakınlarında yaşandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Atilla Çevik bayram nedeniyle ailesiyle birlikte Alaplı'daki Onurlu köyüne geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için evinden çıkan Çevik idaresindeki 26 YH 279 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arda Ş. yönetimindeki 67 SN 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çevik'in kullandığı otomobil 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada taklalar atan araçtan fırlayan Atilla Çevik ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Çevik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hurdaya dönen otomobil uçurumdan çekiciyle çıkarıldı.

Atilla Çevik'in evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

YORUMLAR
500
Hızını alamayıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Hızını alamayıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Ankara'da kendisiyle barışmak istemeyen nişanlısını çocuklarının gözleri önünde vurarak öldürdü
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 17:47:41. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement