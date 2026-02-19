Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı - Son Dakika
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı
19.02.2026 17:56  Güncelleme: 18:37
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı
Karaman'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı.

Karaman-Konya karayolunda seyie halinde olan Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay'ın (36), olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, kız çocukları yaralandı

3 YAŞINDAKİ KIZLARI TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan ailenin 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, kız çocukları yaralandı

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, kız çocukları yaralandı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, kız çocukları yaralandı
Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve baba öldü, 3 yaşındaki çocukları yaralandı - Son Dakika

