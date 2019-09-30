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Otomobil eve çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Otomobil eve çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah karşı saat 04.00 sırasında Mavikent Mahallesi Atatürk Caddesi Çanakcı Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 35 tır 11 plakalı otomobil, Çanakçı Sokak'tan Atatürk Caddesi'ne çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Durmuş Acarbulut'un evine çarptı. Çapmanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Emin Deniz Bars (30) olay yerinde hayatını kaybetti sürücü Ş.K. ise yaralandı. Ş.K., Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılırken Emin Deniz Bars'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

(İHA)

Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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