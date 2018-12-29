Otomobil İkiye Ayrıldı
5 dakika önce
Adıyaman Diyarbakır Karayolu Gölgeli Köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu oluşan kazada otomobil ikiye ayrıldı.
Adıyaman Diyarbakır Karayolu Gölgeli Köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu oluşan kazada otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Faruk Köroğlu yönetimindeki 34 GH 8615 plakalı hafif ticari araç ile Cebrail Türkan yönetimindeki 25 SC 191 otomobil ile Kahta-Diyarbakır Karayolu Gölgeli Köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.
Kazada sürücüler Faruk Köroğlu ile Cebrail Türkan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:32 Kaynak: İHA
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