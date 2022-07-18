Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

18.07.2022 22:09
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehit Engin Gül Sokak'ta seyir halinde olan H.E. idaresindeki 44 AAZ 162 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 44 DB 726 plaka araca, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.E. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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