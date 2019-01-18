Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

11 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 41'inci kilometresinde yaşandı. Salih H. idaresindeki 06 BA 2716 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Bahri (70), Aliye (64) ve Lami H. (49) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

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