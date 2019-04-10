Otomobil Tutkunları Ege Rallisi'nde Buluşuyor

Obel Cıvata markasının bu sene isim sponsoru olduğu yarış, OBEL CIVATA 29. EGE RALLİSİ adıyla anılacak. Obel Cıvata 29. Ege Rallisi "Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası, Zafer Vatansever Ralli Kupası" olmak üzere bu sene 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl Obel Cıvata 29. Ege Rallisi; T.C. İzmir Valiliği, T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi, T.C. Seferihisar Belediyesi, T.C. Seferihisar Kaymakamlığı, T.C. Menderes Belediyesi ve T.C. Menderes Kaymakamlığı olmak üzere organizasyona destek veren kamusal kurumların yanı sıra; Obel Cıvata'nın İsim Sponsorluğu, DAP Yapı' nın Seyirci Özel Etabı Sponsorluğu, Euphoria Aegean Resort & Spa' nın Konaklama Sponsorluğu, Spor Toto, Redbull, Akdoruk Su firmalarının Co-sponsorluk destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Bu sene DAP Yapı' nın Seyirci Özel Etabının Sığacık'a alınmasıyla adeta festival havasında geçecek organizasyonda; baharın en güzel ayında Ege Denizi esintilerine, Türkiye' nin en başarılı pilotlarının hükmettiği otomobillerden yükselen sesler karışacak.

Seferihisar Pazar Yeri alanının Servis Alanı olarak kullanılacağı rallide, Beyler 1 etabı ve Beyler 2 etabını koşacak araçlar, DAP Yapı'nın Seyirci Özel Etabı ile ilk günü tamamlayacaklar. 2. Gün ise Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda Etapları ile yarış heyecanı doruğa ulaşacak.

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Euphoria Aegean Resort & Spa'nın ralli merkezi olarak kullanılacağı bu yarış; Türkiye Ralli Şampiyonası -Türkiye Historic Ralli Şampiyonası – Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası'na da puan verecek. 6 Takımın mücadele edeceği yarışa; Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 26, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda 10, Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası'nda 26 olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 62 otomobil 124 sporcu katılımı gerçekleşecek.

Katılımcı takımlardan; BC Vision Motorsport ekibi, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ve 3.sü Kıbrıslı Sporcu Deniz Fahri'nin de arasında bulunduğu 4 Pilot ile mücadele edecek. Castrol Ford Team Türkiye ekibi, bir sezonluk aranın ardından Türkiye Şampiyonasına dönüş yapan Murat Bostancı ve bu sezon ilk defa 4 çeker bir araç ile yarışacak genç pilotu Buğra Banaz'ın da dahil olduğu 10 araç ile şampiyona rekabet katacak. Fiat Motor Spoları ekibi, Fatih Kara'nın yönetiminde 1 araç, Parkur Racing ekibi Engin Kap'ın yönetiminde 1 araç ile katılım sağlarken, Gp Garage My Team ekibi Hakkı Ağaoğlu ve Erkan Güral'ın da aralarında bulunduğu 6 araçlık bir ekip ile şampiyonada yer alacak.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Ralli'de Hayat Buluyor…

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından desteklenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluk projesinden gelen gençlerin yarıştığı Egea Gençler Kupası, 6 araç ile mücadele ediyor, geleceğin yıldızlarını Ege'de izleyebilme imkanı sunuyor. Türkiye'nin genç yeteneklerinden Türkiye'nin en genç Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonu ve V1 Challenge Birincisi Ali Türkkan pistlerden sonra ralliye ilk adımı atıyor.

Bugu¨ne kadar Yusuf Aramacı, Renc¸ Koc¸ibey ve Ali Sipahi adlarıyla anılan amato¨r ralli kupası bu sezon, gec¸tigˆimiz kasım ayında kaybettigˆimiz ve sporumuza büyük hizmetleri bulunan duayenlerden Zafer Vatansever anısına du¨zenleniyor. Zafer Vatansever'in adı 2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası ile hayat buluyor.