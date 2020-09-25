Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var

Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı