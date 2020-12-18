Otomobilin camını kırarak 300 bin TL çalan hırsız 24 saat geçmeden yakalandı - Son Dakika

Otomobilin camını kırarak 300 bin TL çalan hırsız 24 saat geçmeden yakalandı

ANKARA - Başkent'te, müteahhitlik yapan Musa V.'ın bankadan çekmiş olduğu 300 bin TL'yi çaldıktan sonra kaçan İran uyruklu K.S.K, Kocaeli'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da müteahhitlik yapan Musa V. isimli vatandaş şantiye ödemeleri için bankadan çekmiş olduğu para dolu çantayı aracının torpido gözüne bırakarak Turan Güneş'te bulunan ofisine gitti. Bu sırada bankadan itibaren Musa V.'nin kiraladığı araç ile takip ettiği tespit edilen İran uyruklu K.S.K, aracın sağ ön camını kırarak torpido gözünden para dolu çantayı alarak taksi ile aracın yanından uzaklaştı. Taksi ile yaklaşık 10 dakika gezen hırsız tekrar olay yerine gelerek kiralamış olduğu aracına binerek bölgeyi terk etti.

Olayla ilgili harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin 'Benzer Suç Analiz Yöntemi' kullanarak yapmış olduğu tespitte aynı hırsızın 2018 yılında Altındağ ilçesinde aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ve 44 bin TL hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda Kocaeli'de olduğu ve İstanbul'a hareket ettiği tespit edilen hırsız, kıskaç operasyonu ile olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. 300 bin TL ile birlikte yakalanan K.S.K tutuklanarak gözaltına alındı.

300 bin TL'si teslim edilen müteahhit Musa V. ise şunları kaydetti:

"Bankadan parayı çektim. Turan Güneş üzerindeki ofisime geçtim. Parayı arabada bıraktım hemen çıkacağım diye. Geri çıktığımda bizi takip etmişler. Aracın sağ camını kırarak parayı almışlar. O an kötüydü. Camın kırık olduğunu görüyorsunuz ama hala bir ümit torpidoda duruyor mu diye, ama yoktu. Şantiye ödemeleri için çekmiştim. Mersin'e geçecektim. Hemen polise bildirdim. 15 dakika içinde gelindi. Akşam 9'a kadar çok ciddi bir çalışma yapıldı. Allah razı olsun Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden. Çok teşekkür ediyorum.