Otomobilin çarptığı dede torun yaralandı - DÜZCE - Son Dakika

Otomobilin çarptığı dede torun yaralandı - DÜZCE

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve torunu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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