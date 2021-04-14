Otomobilin motoruna sıkışan inatçı yavru kedi zor kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonunda inatçı yavru kediyi girdiği motor kısımından çıkarmayı başardı. Yavru kedi daha sonra Edremit Belediyesi Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Edinilen bilgiye göre, Nissan marka 34 ZN 8551 plakalı otomobil sürücüsü Erol D; motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan inatçı yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı.

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