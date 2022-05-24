Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında

24.05.2022 10:50
Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında

DÜZCE (İHA) – Düzce'de seyir halindeki otomobilin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de seyir halindeki otomobilin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 DN 280 plakalı Honda marka otomobilini park eden Oğuzhan K., daha sonra mobilya mağazasına girdi. Bu sırada seyir halinde olan 34 J 3259 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 81 DN 280 plakalı otomobile çarptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mayıs, Düzce, Honda, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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