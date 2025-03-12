Otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek Northvolt iflas etti

Avrupa'nın Çin'e rakip olarak kurduğu batarya şirketi "Northvolt" resmen iflas etti. Şirketin 8 milyar doları aşkın bir borcu bulunduğu düşülüyor.

Avrupa'nın Çin'e karşı rekabet umudu batarya üreticisi İsveçli Northvolt'un iflas başvurusunda bulunması ile sona erdi.

Uzun zamandır mali krizdeki Northvolt, geçtiğimiz kasımda şirketi kurtarmak için fon sağlamaya çalışsa da sonunda iflas bayrağını çekti. 5 binden fazla çalışanı bulunan şirket yaptığı açıklamada, "Şirket, mevcut haliyle devam edebilmek için gerekli finansal koşulları sağlayamadı" dedi.

Şirket en son ocak ayı sonuda borcun 8 milyar doların üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Avrupa'nın Çin'e karşı rekabet umudu tükendi

Avrupa, Northvolt'un Batılı otomobil üreticilerinin, batarya üreticisi CATL ve EV ile batarya üreticisi BYD gibi Çinli rakiplerine olan bağımlılığını azaltacağını umuyordu.

10 milyar dolardan fazla kaynak elde etmişti

"Petrol tarihine geçmek" sloganıyla yola çıkan şirket, 2016'daki kuruluşundan bu yana öz sermaye, borç ve kamu finansmanı olarak 10 milyar dolardan fazla kaynak elde etmişti.

Şirketin en büyük hissedarları arasında yüzde 21 hisseye sahip Volkswagen, yüzde 19 hisseye sahip Goldman Sachs yer alıyordu.