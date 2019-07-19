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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Litvanya'yı 3-1 yenerek 9. oldu.

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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Litvanya'yı 3-1 yenerek 9. oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Litvanya'yı 25-15, 22-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.
Litvanya, voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:35 Kaynak: AA
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