Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Litvanya'yı 3-1 yenerek 9. oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:35 Kaynak: AA
Oturarak Voleybol Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye
, Litvanya
'yı 3-1 yenerek 9. oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, milli takım Litvanya'yı 25-15, 22-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.
Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar