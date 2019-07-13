Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na doğru

Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de 15-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın başantrenörü Yusuf Kenan
Kök, şampiyonada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Zonguldak
'ta, Ereğli Belediyespor
Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan milli takım, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
tarafından uğurlandı. Türkiye
Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ereğli halkına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok güzel ağırlandık. İyi hazırlandık. Avrupa'nın ilk 12 takımı arasına namağlup giden bir ekibiz. Rakiplerimiz gerek Avrupa gerek Dünya Şampiyonası
tecrübesi ve dereceleri almış ekipler. En iyisini ortaya koyacağız." diye konuştu.
İlçe protokolü ve oyuncular, tesislerde açılan dev Türk bayrağı önünde poz verdi.
Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda Rusya
, Polonya
, Bosna Hersek, Hollanda
ve Hırvatistan
ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Macaristan, Almanya
, Ukrayna
, Letonya
, Sırbistan ve Litvanya
yer alacak.