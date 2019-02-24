Son Dakika Haberleri: Oturarak Voleybol Milli Takımı "Tarih" Yazdı

Oturarak Voleybol Milli Takımı "Tarih" Yazdı

36 dakika önce

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemeleri yenilgisiz tamamlayarak "tarih" yazdı.

Oturarak Voleybol Milli Takımı
Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemeleri yenilgisiz tamamlayarak "tarih" yazdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonaya katılmayı 4. maçlar sonunda garantileyen Oturarak Voleybol Milli Takımı, Çekya'yı da yenerek 6'da 6 yaptı ve elemeleri yenilgisiz tamamladı.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan elemelerde milliler, Çekya'yı 25-15, 25-19, 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Türkiye, elemelerde Fransa'yı 3-0, Gürcistan'ı 3-1, Litvanya'yı 3-0, İtalya'yı 3-0 ve Slovenya'yı 3-2 yenmişti.

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası, 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Avrupa, voleybol, Spor
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