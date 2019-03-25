Son Dakika Haberleri: Oy Verseniz de Vermeseniz de Hizmete Doyacaksınız"

Oy Verseniz de Vermeseniz de Hizmete Doyacaksınız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Oy verseniz de vermeseniz de hizmete doyacaksınız. Çünkü Hatay bizim sevdamız.

Oy Verseniz de Vermeseniz de Hizmete Doyacaksınız
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Oy verseniz de vermeseniz de hizmete doyacaksınız. Çünkü Hatay bizim sevdamız." dedi.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arsuz ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Hatay'ı şaha kaldıracak projelerinin olduğunu vurgulayan Güler, şunları konuştu:

"(Ne oy verdin de ne hizmet istiyorsun) diyerek vatandaşı azarlayan, seçmenine tepeden bakan anlayışı sandığa gömeceğiz. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Belediye hizmetleri lütuf değil, belediye başkanının asli görevidir. Ne yazık ki bu millet 5 yıldır bu zihniyetten çok çekti. Oy veren de vermeyen de hiçbir hizmet alamadı. Ben inanıyorum ki çantada keklik görerek hiçbir hizmet götürmedikleri yerlerde, halk gereken dersi sandıkta verecektir."

Herkese eşit hizmet edeceklerini anlatan Güler, "Oy verseniz de vermeseniz de hizmete doyacaksınız. Çünkü Hatay bizim sevdamız. Antakya'yı, İskenderun'u imar ederken Samandağ'ın Arsuz'un bu terk edilmişlik haline gönlümüz razı gelir mi? Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:35 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı AK Parti Seçim Ofisinin Camlarını Kıran 2 Saldırgan, AK Partili İsmi de Darbetti 5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:25:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oy Verseniz de Vermeseniz de Hizmete Doyacaksınız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]