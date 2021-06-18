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Oyak Renault "Tedarikçi Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Oyak Renault "Tedarikçi Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

18.06.2021 11:00
Oyak Renault

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın, iş birliği içinde çalıştığı tedarikçilerinin performansını takdir etmek ve daha da iyileşmesini teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği "2020 Yılı Tedarikçi Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın, iş birliği içinde çalıştığı tedarikçilerinin performansını takdir etmek ve daha da iyileşmesini teşvik etmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği "2020 Yılı Tedarikçi Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Oyak Renault açıklamasına göre, Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde, "En İyi Satınalma Performans Ödülü, En İyi Sürdürülebilir Gelişim Ödülü, En İyi Hizmet Ödülü ve Pandemi Süreci En Etkin Destek Ödülü" olmak üzere toplam 4 kategoride 8 şirkete ödül verildi.

Salgın koşulları nedeniyle sadece Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, Oyak Renault Satınalma Direktörü Cenk Sermet ve ödül alan kuruluşların temsilcilerinin katıldığı ödül töreninde, 2020 En İyi Satınalma Performans Ödülü kategorisinde, TEFAS A.Ş, Farplas Otomotiv A.Ş., Coşkunöz Metal Form A.Ş, Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. ve Faurecia Polifleks Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödüle layık görülürken, 2020 En İyi Sürdürülebilir Gelişim Ödülü CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş'nin oldu. En İyi Hizmet Ödülü Mutlu Akü ve Malzeme A.Ş'ye verilirken, Pandemi Süreci En Etkin Destek Ödülü de Bursa Seyahat Birlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye takdim edildi.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Antoine Aoun şunları kaydetti:

"Bir yıldan uzun süredir devam eden ve çalışma şartlarımızı oldukça etkileyen Kovid-19 salgını döneminde ortaya koyduğunuz özverili çalışmalarınız için bugün burada bizimle olan siz değerli konuklarımız başta olmak üzere tüm değerli tedarikçilerimize teşekkür ediyorum. Otomotiv sektörünün mevcut durumda bir süre daha pandemi koşullarında çalışmaya devam edeceği görülüyor.

2021'de de çalışan sağlığına önem veren, zorlu üretim koşullarına en iyi adapte olan şirketler öne çıkıyor. Bu noktada, 50 yılı aşkın bilgi birikimi ile kazandığımız çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz, fabrikamızın en büyük gücü olarak öne çıkarken yeniliklere açık, teknolojik gelişmeleri takip edebilen tedarikçilere olan ihtiyaç kendini daha fazla hissettiriyor. Tedarikçilerimizin de bu esnek üretim şartlarına uyum sağlayacakları konusundaki inancım ve güvenim tamdır."

Her yıl verilen Tedarikçi Başarı Ödülleri, bir yıl içerisinde Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü tarafından belirlenmiş olan kalite, maliyet, süre, geliştirme, yönetim ve sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşan şirketlere veriliyor.

Oyak-Renault, Otomobil, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyak Renault 'Tedarikçi Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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