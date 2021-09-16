Oylum Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif: 3900 yıl öncesine ait anıtsal yapı bulundu - Son Dakika

Oylum Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif: 3900 yıl öncesine ait anıtsal yapı bulundu

KİLİS - Kazı çalışmalarına 1989 yılında başlanan ve sınır höyüğü olduğu bilinen Oylum Höyüğü yönetim ve askeri üst olduğunu kanıtlayacak yeni yapı ve tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Kazı Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından Oylum Höyük'te kazılar devam ediliyor. Kaza alalında bir açıklama yapan Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, çalışmalara Kilis Valisi Recep Soytürk'ün büyük destek verdiğini ifade ederek, çalışmalarda ise tarihin demir ve tunç çağlarına ait heyecanlandıran eserlerin gün yüzüne çıktığını ifade etti. Engin, 2021 yılı içerisinde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 3800-3900 yıl öncesine ait anıtsal bir yapı ve burada bulunan Hitit kralına ait mühür ile baskıların da bölgenin önemli bir yönetim ve askeri üs olarak kullanıldığı şüphelerini onaylar nitelikte olduğunu kaydetti. Engin, "Oylum Höyüğü, boyutları itibariyle, Türkiye'nin ve bölgenin höyük olarak en büyük yerleşim birimlerindedir. Son yollarda yaptığımız çalışmalar sonucu, kazı çalışmaları, oylum höyüğün yerleşim birimi olduğuna şüphe bırakmadı. Özellikle Çivi yazısı, üç belge Hitit dönemine ait kralı mühür ve baskıları, öncesine ait krali mühür, buranın bir yönetim merkezi olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunun dışında orta tunç dönemi ve diğer dönemlere ait günümüzden 3800-3900 öncesi döneme büyük anıtsal bir yapı ortaya çıkardık. Saray yapısı henüz bir bölümünü ortaya çıkardık, oylum höyüğün önemini ortaya koymaktadır. Konum olarak baktığımızda oylum höyük, bugünde olduğu gibi Kilis'in bir sınır kenti olması, geçmişte de oylum höyük bir sınır kentidir. Anadolu içlerinin bittiği Suriye hudutlarının başladığı bereketli bir coğrafyada yer alıyor. Burası bereketli hilalin kuzey kesimini oluşturuyor. Yaptığımız kazı çalışmaları özellikle, demir ve tunç çağları tabakalarını araştırmaya yönelik olarak devem etmektedir. Orta tunç sarayı dışında Genç tunç çağına tarihlenin Hitit imparatorluk kuşağına çağdaş, büyük bir anıtsal yapı ortaya çıktı. Bu yapının avlu kısmını kazıyoruz. Bu yapıda ele geçen özellikle biri Karkamş kralı İni - Teşup'a ait olan Hitit mühür ve baskıları oylum höyüğün Hititler döneminde de önemli bir yönetim ve askeri üst olduğunu gösteriyor" dedi.