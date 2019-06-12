Son Dakika Haberleri: Oyun Dünyasının ilginç karakterleri I-Tech'te
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Oyun Dünyasının ilginç karakterleri I-Tech'te

4 saat önce

Oyun sektörünün popüler karakterlerini aksesuarlarına taşıyan 13 Aksesuar, I-TECH fuarında ürünlerini sergileyecek.

Oyun Dünyasının ilginç karakterleri I-Tech'te, System.String[]

14 ile 16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı teknolojiye dair dikkat çekici görüntülere sahne olacak. Türkiye'nin popüler oyun, dizi ve anime karakterlerinden kolyeler ve rozetler üreten 13 Aksesuar, Ankara'nın ilk tekonoloji fuarı olan I-TECH'te teknoloji meraklıları ile buluşuyor. 13 Aksesuar, I-TECH'te sergileyeceği el işçiliği takı ve aksesuarlarının yanı sıra yine oyun, dizi ve anime dünyasından ürettiği posterleriyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekecek.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası'nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleşen I-TECH renkli teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak.

Milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Orkun Işıtmak'ın da hayranları ile buluşacağı I-TECH'te e-spor turnuvalarının yanı sıra Ankara'nın en büyük Cosplay Yarışması düzenlenecek.

Yatırımcıları ve uzmanları bir araya getirecek olan I-TECH'e yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin katılımı bekleniyor.

I-TECH'te teknoloji profesyonelleri deneyimlerini birebir aktarırken, katılımcılar yeni teknolojileri deneyimleme şansı yakalayacak.

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel
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