Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

10.01.2026 08:35
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor. Survivor'dan elenip Türkiye'ye döndüğü gibi gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ardından soruşturma kapsamında gece mekanlarına yönelik yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Bebek Otel ile Beşiktaş'taki Klein Phönix'in de bulunduğu 6 eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sırasında oyuncu Can Yaman'ın gözaltına alındığı ileri sürüldü.

6 EĞLENCE MEKANINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan 6 gece mekânına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Beşiktaş'taki Klein Phönix ile Bebek Otel'in de aralarında yer aldığı işletmelerde arama yapıldığı öğrenildi.

Oyuncu Can Yaman gözaltına alındı

EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ OPERASYONA KATILDI

Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, söz konusu mekânlarda detaylı inceleme yapıldı. Ekiplerin operasyon sırasında çeşitli delillere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

CAN YAMAN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; emniyetin gece mekanlarına yönelik yaptığı aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

Oyuncu Can Yaman gözaltına alındı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, operasyon kapsamındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamaların beklendiği ifade edildi.

Oyuncu Can Yaman gözaltına alındı

DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAŞANMIŞTI

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper de gözaltına alınmıştı.

Oyuncu Can Yaman gözaltına alındı

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, "Survivor" yarışmasına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Oyuncu Can Yaman gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon, Can Yaman, İstanbul, Türkiye, Ünlüler, Magazin, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    parayi bulan yolunu şaşiriyor allah islah etsin 13 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Elazığ il başkanın oğlu vardı arabada koko çekerken videosu falan düştü geçen sene, o iş noldu? ‘beni oğlumla vuran oğluyla vurulur’ demişti kaptan mağara adamı :D 8 1 Yanıtla
