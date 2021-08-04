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Öz: "Deprem konutlarının yapımı devam ediyor" - Son Dakika

Öz: "Deprem konutlarının yapımı devam ediyor"

04.08.2021 12:12
Öz:

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ile birlikte Çat ilçesine bir ziyarette bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tuzluca Mahallesinde yapılan deprem konutlarını inceledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ile birlikte Çat ilçesine bir ziyarette bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tuzluca Mahallesinde yapılan deprem konutlarını inceledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ve AK Parti Çat İlçe Koordinatörü Salih Yeşilkent'in de katıldığı ziyarette Yapılan çalışmaları inceleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatandaşların sorunlarını dinleyerek güncel meseleleri değerlendirdi.

Öz: "Doğa dostu konutlar yapılıyor"

Karlıova depreminden etkilenen bölgelerde yapılan deprem konutlarının devam ettiğini belirten Başkan Öz, " Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Çat ilçemizde depremzedeler için inşa edilecek 575 konut ve 443 ahırın temelini atarak haziran ayında çalışmalara başlamıştık. Şu anda Tuzluca Mahallemizde yapılan deprem konutlarını inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir problem yaşanmadan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamen çelik konstrüksiyondan yapılan konut ve ahırlar doğa dostu olarak biliniyor. Çalışmalar tamamlandığında depremden etkilenen vatandaşlarımız eskisinden daha iyi ve konforlu binalara kavuşmuş olacaklar" dedi.

Beraberindekilerle Parmaksız ve Bozyazı mahallesinde de incelemelerde bulunan Başkan Öz, "AK Parti olarak her zaman altını çizdiğimiz gibi insan odaklı siyaset yapıyoruz ve hizmet üretmeyi her şeyden daha çok önemsiyoruz. Bugün vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sorunlarını hem taleplerini dinledik. Halkımızın yapılan çalışmalardan memnuniyetini görüyor olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Erzurum'un tüm ilçelerine olduğu gibi Çat ilçimeze de hizmetin en güzelini yapma gayretindeyiz. Burada başta Çat Belediye Başkanımız Melik Yaşar başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Altınok: "Ormanlarla beraber canımız da yanıyor"

Çat ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok da yaşanan yangınlara değinerek, "Ülkemizin batısında yaşanan yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil canımızı da yaktı. Bunun bir sabotaj, kaza veya ihmal olduğu tespit edilse bile neticede yaşanan doğa terörüdür. Binlerce ağaç, binlerce hayvan ve beraberinde o bölgelerde yaşayan binlerce insan bu yangınlardan etkilenmiştir. Elbette devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlar seferber edilmiş ve aynı anda çok sayıda yangın çıkmış olmasına rağmen başarıyla mücadele edilmiştir. Bunun yanı sıra kayıplarımızın olması elbette çok üzüntü vericidir. En az kayıplar kadar üzücü olan bir şey de bu afetten bile siyasi kar elde etme çabası gösteren bir muhalefet anlayışının olmasıdır. Halkımız yaşananları da yapılanları da çok iyi görmektedir. Bugün Çat ilçemizde buluştuğumuz vatandaşlarımızın da aynı acıyı paylaştığını ve bizimle aynı duygular içerisinde olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, yalan ve istismar üzerine kurulmaya çalışılan kirli siyasetin farkındadır. Bu vesileyle yangınlardan etkilenenlere bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ERZURUM

Öz: Deprem konutlarının yapımı devam ediyor
Öz: Deprem konutlarının yapımı devam ediyor
Öz: Deprem konutlarının yapımı devam ediyor

Milletvekili, AK Parti, Hisarcık, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öz: 'Deprem konutlarının yapımı devam ediyor' - Son Dakika


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