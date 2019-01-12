Ozanlar Diyarına Saz Ustası Belediye Başkanı Adayı

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Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu