Özbalta: "Ciddi bir maç, kazanmak istiyoruz" - Son Dakika

Özbalta: "Ciddi bir maç, kazanmak istiyoruz"

26.10.2020 16:13
Özbalta:

Çarşamba günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübünde maç öncesi konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Ciddi bir maç. Kazanmak istiyoruz" dedi.

Çarşamba günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübünde maç öncesi konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Ciddi bir maç. Kazanmak istiyoruz" dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Ankara Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ankara'da kazanmak istediklerini belirten Özbalta, "Lige iyi bir giriş yaptığımız sezonda önemi bir maç arifesindeyiz. Ankara Demirspor da düzenli top oynayan bir kulüp. Geçen sezon da başarıları var, fena işler yapmadılar. O kadrodan oyuncuları var, bizim tanıdığımız, daha önce birlikte çalıştığımız oyuncuları da var. Ciddi bir maç. Kazanmak istiyoruz. Her hafta kazanmak istiyoruz. Bu oyun hatalar oyunu. Bunu bizler biliyoruz, oyuncularımıza da aktarıyoruz. Bu maratonda en az hata yapan takımlar ipi göğüsleyecek. Oyuncularımıza bunu söylüyoruz. Çarşamba günü oynayacağımız Ankara Demirspor maçı da öyle bir maç. Oyuncularımız hata yapmaktan korkmayacaklar. Neticede bir oyun oynuyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maç ama asıl önemli olan sahada yapacaklarımız, yapmak istediklerimiz, oyun felsefemizin sahaya yansıması." ifadelerini kullandı.

"Bu işin sonunu bırakmayacağız"

Sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaklarının da altını çizen Özbalta, "Geçen hafta oynadığımız müsabaka farklı bir müsabakaydı. Çarşamba günü oynanacak müsabaka biraz daha farklı bir müsabaka olacak. Hafta boyunca bunun bilincinde hareket ettik, bunun bilincinde Ankara'ya gidiyoruz. Bu nedenle iyi hazırlandığımız bir müsabaka. Oyuncularımın iyi bir oyun çıkaracağına canı gönülden inanıyorum. Nisan ayının sonuna kadar evvel Allah biz bu işin sonunu bırakmayacağız. Bazen dalgalanmalar olacaktır ama bu takım asla ve asla pes etmeyecektir. Böyle bir oyuncu grubuna sahip bir kulüpte çalışmaktan da inanılmaz mutluyum. Hiç pes etmeyen, mücadele eden ve bir gün bu takım yenilirse inşallah olmaz ama futbolun içinde bunlar var. Bu takım yenilecek ise rakibin maç bitiminde 'Biz bu takımı nasıl yendik?' dedirtecek mücadeleyi göstermemiz gerektiğini her fırsatta oyuncularıma söylüyorum. Geleceğe çok umutla bakıyoruz. Çarşamba günkü maçtan da çok iyi bir oyunla, iyi bir mücadeleyle, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde dönmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

Özbalta: Ciddi bir maç, kazanmak istiyoruz

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Özbalta: 'Ciddi bir maç, kazanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

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