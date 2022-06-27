Özbekistan, Afganistan'daki depremzedelere 74 ton insani yardım gönderdi - Son Dakika
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Özbekistan, Afganistan'daki depremzedelere 74 ton insani yardım gönderdi

27.06.2022 18:42
Özbekistan, Afganistan'daki depremzedelere 74 ton insani yardım gönderdi

Özbekistan, deprem felaketi nedeniyle Afganistan'a 74 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan, deprem felaketi nedeniyle Afganistan'a 74 ton insani yardım gönderdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbek hükümeti geçen hafta depremden etkilenen Afganistan'a 74 ton insani yardım gönderdi.

Aralarında un, bitkisel yağ, konserve, giysi, ilaç ve tıbbi malzemelerin yer aldığı insani yardım, 2 kargo uçağıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştırıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmetulla Ergaşev'in refakat ettiği insani yardım Afgan makamlarına teslim edildi.

İnsani yardımı teslim alma töreninde konuşan Taliban yönetiminin Enformasyon ve Kültür Bakanı Vekili Hayrullah Hayrhva, bu yardımın iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin açık bir örneği olduğunu belirtti. Hayrhva, Özbekistan Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkına bu zorlu günde Afgan halkına gönderdiği insani yardımdan dolayı teşekkür etti.

Hayrhva, insani yardımın Afganistan'daki depremden etkilenen binlerce insanın hayatını kurtaracağını belirterek, "Özbekistan'ın söz konusu samimi desteğinin kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeye, halklarımızı ve ülkelerimizi daha da yakınlaştırmaya hizmet edeceğine inanıyoruz." dedi.

Ergaşev de yardımın depremden etkilenen Afgan halkının ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluştuğunu, Afgan halkına insani yardım ulaştırılmasının, Afganistan'da her zaman barış ve refahın tesis edilmesini düşünen Özbekistan Cumhurbaşkanının kişisel inisiyatifi olduğunu vurguladı.

Özbekistan, Ramazan Bayramı öncesinde de Afganistan'a demir yoluyla 4 bin ton insani yardım göndermişti.???????

Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 1150 kişinin öldüğü, 1600 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Afganistan'ı Vuran Depremin İzleri Afganistan'ı Vuran Depremin İzleri
Kaynak: AA

Afganistan, Özbekistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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