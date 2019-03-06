Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Kerimov'un Kızı Gülnara'nın Mahkumiyeti

Özbekistan'da Kerimov'un Kızı Gülnara'nın Mahkumiyeti

53 dakika önce

Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimova, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine transfer edildi.

Özbekistan'da Kerimov'un Kızı Gülnara'nın Mahkumiyeti, System.String[]
Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimova, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine transfer edildi.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Kerimova'nın, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını sürekli olarak ihlal etmesi nedeniyle cezasının kalanını cezaevinde geçireceği bildirildi.

Açıklamada, Aralık 2017'de mahkeme tarafından aralarında yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etme ve diğer suçlamalardan 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği maddi zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de ceza süresinin 5 yıla indirildiği, cep telefonu ve internet kullanma yasağını da içeren ev hapsi cezası verildiği hatırlatıldı.


Kerimova'nın ev hapsindeyken, bulunduğu evi izinsiz terk ettiği, sürekli cep telefonu ve internet kullandığı, yol açtığı maddi zararın ödenmesine engel olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, İslam Kerimov, Özbekistan, Güncel
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