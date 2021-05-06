Özbekistan'da, Kovid-19'a karşı 1 milyon 9 bin 510 doz aşı uygulandı - Son Dakika

Özbekistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 1 milyon 9 bin 510 doz aşı yapıldı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 45 bin 616 doz aşı uygulandığı, ülkede toplam yapılan aşı dozunun ise 1 milyon 9 bin 510'a ulaştığı belirtildi.

Bugüne dek ülkede 976 bin 977 kişiye ilk doz, 32 bin 533 kişiye de ikinci doz aşıların uygulandığı aktarılan açıklamada, ülkedeki ikinci doz aşı uygulamasının önceki gün başladığı anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte ülkede 452 kişide Kovid-19'un tespit edildiği, bunun yıl başından bu yana ülkede saptanan en yüksek rakam olduğu vurgulanırken ülkedeki toplam vaka sayısının 93 bin 176'ya çıktığı ifade edildi.

Son 24 saatte salgın tespit edilen 440 hastanın taburcu edildiği ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 88 bin 975'e çıktığı, salgın tespit edilenlerin yüzde 96'sının iyileştiği kaydedildi.

Son 24 saatte 2 kişinin vefat etmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 657'ye çıktığı belirtilen açıklamada, 3 bin 544 hastanın tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı.

1 Nisan'dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4,1 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.