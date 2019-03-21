Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Nevruz Coşkuyla Kutlanıyor

Özbekistan'da Nevruz Coşkuyla Kutlanıyor

56 dakika önce

Özbekistan'da nevruz coşkuyla kutlanıyor.

Özbekistan'da Nevruz Coşkuyla Kutlanıyor, System.String[]
Özbekistan'da nevruz coşkuyla kutlanıyor.

Nevruz Bayramı dolayısıyla dört günlük resmi tatil ilan edilen ülkede ilkbaharın müjdecisi nevruz büyük coşkuyla karşılandı.

Taşkent'te yeni inşa edilen "Humo Arena Spor Sarayı"nda devlet erkanı, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı resmi tören düzenlendi. Kutlamalarda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de yer aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllardan bu yana yeni yıl, yeni gün olarak kutlanan bir milli bayram olduğunu belirterek, bugünün doğanın uyanması olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, nevruzun kutlandığı günde yağmur yağdığına dikkati çekerek, "Bayram günü yağan yağmurda ilahi bir güç var. Nevruz günü yağmur yağarsa yıl bereketli gelir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ülkeye özgü halk oyunları ve dansların sergilendiği konserler düzenlendi.

Kutlamalara yoğun ilgi gösteren halka cadde ve sokaklarda Özbek pilavı ve sadece nevruzda şeker katılmadan yapılan "sümelek" tatlısı ikram edildi.

Nevruz dolayısıyla hafta sonu Taşkent'teki park ve meydanlarda bayram konseri ve gösterileri düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Taşkent, Özbekistan, Güncel
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