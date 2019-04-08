Özbekistan'dan Afganistan'a Tekstil Desteği
1 saat önce
Özbekistan, Afganistan'a tekstil sanayisinin yeniden canlanması için yardım edecek.
Özbekistan
, Afganistan
'a tekstil sanayisinin yeniden canlanması için yardım edecek.
Özbekistan Tekstil Sanayi Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birlik yöneticilerinden oluşan heyet Afganistan'da temaslarda bulundu.
Özbek heyetinin Kabil
'deki temasları kapsamında taraflar arasında tekstil endüstrisi alanında iş birliği imkanları ele alındı.
Görüşmelerin ardından taraflar arasında Afganistan'da tekstil işletmelerinin faaliyetlerinin yeniden canlandırılması noktasında Özbek tarafının danışmanlık ve teknik yardım sağlama niyetine ilişkin iş birliği memorandumu imzalandı.
Buna göre, Özbek tarafı Afganistan'daki tekstil işletmelerinin yeniden restore çalışmalarında proje tasarılarının geliştirilmesine yardımcı olacak ve Afgan tekstil uzmanları için Taşkent
Tekstil ve Hafif Endüstri Enstitüsünde eğitim kursları ve staj eğitimi düzenleyecek.
Özbekistan, halen elektrik enerjisi sevk ettiği Afganistan'da demir yolu ve kara yolu inşaatı altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:19 Kaynak: AA
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