Özbekistan, İran ile taşımacılık alanındaki iş birliğini artırmak istiyor - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin, İran ile taşımacılık alanındaki iş birliğini daha da genişletmekten yana olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, ülkede temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul ederek, iki ülke arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, ulaşım, lojistik ve diğer alanlardaki ilişkilerin durumunu ele aldı.

Görüşmede, Afganistan'da barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularının da aralarında bulunduğu tarafları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler de gözden geçirildi.

Mirziyoyev görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorlu bir dönemde Özbekistan-İran ilişkilerinin sürekli olarak gelişmekte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında taşımacılık alanındaki iş birliğinin daha da genişletilmesinden yana olduklarını ifade eden Mirziyoyev, İran deniz limanlarının etkin kullanımının ve Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman ulaşım koridorunu geliştirmenin önemini kaydetti.

Zarif de Afganistan'da barış sürecinin ilerletilmesine ve bu ülkeyi bölgesel ticari-ekonomik iş birliğine dahil etmeye yönelik Özbekistan'ın çabalarını övdü.