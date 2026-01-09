Özcan Polat\'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Basın, şehirlerin hafızası, toplumun sesi ve demokrasinin en güçlü teminatıdır" dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Malatya İl Başkanı Özcan Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gazetecilerin, tarafsızlık, etik değerler ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri görevlerinde toplumsal bilinçlenmeye önemli katkı sunduğunu ifade eden Polat, "Basın, yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda şehirlerin gelişimine katkı sağlayan, ortak aklın oluşmasına öncülük eden güçlü bir yapıdır" dedi.

Özellikle yerel basının şehirlerin sesi olduğuna dikkat çeken Özcan Polat, Malatya'da görev yapan basın mensuplarının deprem süreci başta olmak üzere her dönemde büyük bir özveri ve sorumlulukla çalıştığını belirtti.

Polat mesajını, "Zor şartlar altında dahi mesleğini onurla icra eden, kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" sözleriyle sonlandırdı. - MALATYA