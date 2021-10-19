Üye Girişi
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

19.10.2021 10:01

Milli SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar, önceki gün yaşamını yitirdi. Bayraktar'ın vefatı sonrası bir kare sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Fotoğrafta Selçuk ve Haluk Bayraktar ile birlikte Özdemir Bayraktar'ın yanında bulunan Yarbay Melih Gülova'nın Özdemir Bayraktar için çok önemli bir isim olduğu belirtildi.

Türk İHA ve SİHA'larının üretilmesinde büyük emeği olan ve bu yolu verdiği zorlu mücadelelerle çocuklarına açan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Türkiye'nin dört bir yanından ailesi ve yakınlarına taziye mesajı yağdı. Özdemir Bayraktar'ın İHA ve SİHA'ların üretim sürecinde yaşadığı zorluklar ve çetin mücadelesi ile tarihe geçen Bayraktar'ın dün çokça paylaşılan fotoğrafının da sırrı ortaya çıktı.

VEFATI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bayraktar'ın vefatı nedeniyle iş dünyası, siyasilerden taziye ve anma mesajları gelirken sosyal medyada da yüz binlerce kullanıcı aileye baş sağlığı diledi.

BİR FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.

YARBAY MELİH GÜLOVA

Özdemir Bayraktar Türkiye'yi keşif ve gözetlemede uluslararası boyunduruktan kurtaracak milli bir proje yapmak istiyordu. Bölgenin şartlarını görmek için 2000'in başında Güneydoğu'ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova da aynı konuda kafa yoruyordu.

Özdemir Bayraktar'ın vefatından sonra en çok paylaşılan fotoğrafın sırrı ortaya çıktı
Özdemir Bayraktar'ın şehit yarbay için hazırladığı panonun altında yazdıkları: Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımım

TERÖRE TEKNOLOJİK ÇARE

Özdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.

TERÖRİSTLERİN TUZAĞINDA ŞEHİT OLDU

Özdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.

Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı

Özdemir Bayraktar, Haluk Bayraktar, Selçuk, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Bill Gates'in şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi 09:55 Bill Gates'in şirket çalışanına uygunsuz tekliflerle dolu elektronik postalar gönderdiği iddiası ses getirdi Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü 09:53 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi 09:31 Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi
Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu 09:12 Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti 08:46 Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevresi hissetti Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi 07:51 Oğulcan Engin ile ayrılan Ezgi Eyüboğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 07:35 Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı 20:35 DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:01 Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı
09:57 Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı
09:54 Arkadaşına konum atan adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu
09:53 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
09:51 Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı
09:31 Alkollü sürücü, önünü kestiği araçta bulunan kişilerden dakikalarca dayak yedi
09:25 Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar
09:12 Ukraynalı kadının ölümüyle suçlanan estetik cerrah hakkında 3 kadın suç duyurusunda bulundu
09:06 Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a 2024'e kadar tarihi yetki verildi
08:55 Anadolu Efes, derbide F.Bahçe'den 22 sayı fark yedi
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Arkadaşına konum atan adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu Arkadaşına konum atan adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu         
09:55
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar Paketlenmiş gıda ürünlere tedarik sıkıntısını bahane edip yüzde 90 zam yapıyorlar         
09:25
Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım Şarkıcı Linet'ten ilginç açıklama: Ülkemde asker kaçağıyım         
08:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili müjdeli haber: İlk aşıların onayını 2-4 yılda alabiliriz         
07:45
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi         
20:15
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı         
13:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 10:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement