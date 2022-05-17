ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Somali Cumhurbaşkanı Mahmud seçildikten sonra ilk röportajını AA'ya verdi:

"Türk halkı ve hükümeti, Somali halkı için, sıradan vatandaşlarımız için çok şey yaptı, politikacılar ya da başkaları için değil. Türkiye'nin desteği insanların kalbine ve zihnine dokundu. Bu destek çok görünür ve hissedilir"

"Güvenlik, yeni dönemde ilk meselemiz"

"Siyasi istikrar demokratik bir devlet inşa edebilmek demek. Aynı zamanda anayasayı bitirerek, seçim yasalarını, siyasi parti yasalarını ve yerel yönetim sistemini de kurmak demek. Bunlar bizim öncelikli gündemimiz"

(Tufan Aktaş/Mogadişu)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - GRAFİKLİ - Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor

Nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, mobil taksi seferleri, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik ve ihracat artış hızı azaldı

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere geriledi

(Emre Aytekin/Pekin)

3- Marmara Denizi'ne ekilen mercanlar çoğalmaya başladı

Tavşan Adası yakınlarında yaklaşık 3 yıl önce ekilen 300 gorgon mercanının birçoğu hayata tutundu, mercanların hem büyüdüğü hem de çoğalmaya başladığı görüldü

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı:

"Bizim yapmaya çalıştığımız, dünyada sadece Akdeniz ve Marmara'da bulunan gorgonları, burada tekrardan yaşatmak. Dünya emsalleri yüzde 20'dir, biz burada yüzde 70'e yakın bir başarı elde ettik"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Küresel şirketlerin Rusya'dan göçü hızla devam ediyor

Ukrayna'daki savaş 82'nci gününü geride bırakırken, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılarak ülkeden ayrılan şirketlerin sayısı giderek artıyor

Otomotivden teknolojiye, enerjiden gıdaya pek çok sektörden şirketin Rusya'yı terk ettiğine dair haberler gelmeye devam ederken, bazı şirketlerin operasyonları satmaya başladığı dikkati çekiyor

(Dilara Zengin/Washington/Bahattin Gönültaş/Berlin)

5- Türk polisinin Dünya Kupası mesaisi için hazırlıklar son aşamada

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, planlamaların yapılması amacıyla Dünya Kupası'nın gerçekleştirileceği Katar'da 5-6 Haziran'da incelemelerde bulunacak, görüşmeler gerçekleştirecek

Dünya Kupası süresince geçici olarak Katar'da yaklaşık 3 bin çevik kuvvet ve hazır kuvvet, özel harekat polisi ile bomba uzmanı görev yapacak

(Kemal Karadağ/Ankara)

6- Robotik rehabilitasyon umutları "ayağa kaldırıyor"

Merdivenden düşme sonucu 11 yıl önce omurilik felci olan 37 yaşındaki Behiye Karakülah:

"Yatağa yakınlarım kucaklayıp koyuyordu ya da hasta bakıcılar tarafından yatağıma konuluyordum. Tedavimin ilk 3-4 aylık sürecinde yataktan tekerlekli sandalyeye nasıl geçeceğim öğretildi"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinden Prof. Dr. Pınar Borman:

"Hastalarımız yürümeyi öğrendikten sonra engelleri atlama ve basamakları çıkma gibi daha zor olan aktiviteleri gerçekleştiriyor ve sonunda potansiyeli varsa yürüyerek hastaneden ayrılıyor. Ama her hasta için bu basamaklar geçerli değil. Bazı hastalarımız tekerlekli sandalye seviyesinde kalabiliyor"

(Hamdi Çelikbaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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